Fashion-находка: какие летние юбки стоит купить в августе

В летнее время юбки находятся на пике популярности. Девушки носят все возможные варианты – от мини до макси, от денима до прозрачного материала. Выбор есть немалый, поэтому найти свою идеальную юбку будет достаточно просто.

Несмотря на то, что август последний месяц лета, он все еще остается жарким, поэтому советуем выбрать для себя именно тот вариант изделия, который идеально впишется в ваш гардероб и сочетается с различными нарядами.

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На каждый день

В теплое время выбирайте вместо джинсов и брюк юбку. Она станет органической составляющей ваших образов и подойдет для обеда с подругой, прогулки или свидания.

Выбирайте для себя юбку-тюльпан в длине макси или мини, модели-карандаши, юбки в стиле бохо и изделия с актуальными принтами. А еще можете обращать внимание на асимметричные юбки или с драпировкой.

Для жарких дней

Сильная жара на улице – вызов для каждого из нас, поэтому важно заботиться не только о своем виде, но и ощущение комфорта. В 35-градусную жару нам хочется выбрать для себя мини, но лучше сделать ставку на миди или макси, которая оставит достаточно воздуха между тканью и телом. Даже в коротких юбках в жару не всегда комфортно.

Для пляжного отдыха

Для отдыха у моря или бассейна выбирайте юбки выполнены в технике кроше. Также можете обращать внимание на прозрачные или полупрозрачные варианты, юбки из кружева или льна.

Юбка - любимый предмет гардероба девушек, которая помогает создать разнообразные образы. Какие еще варианты юбки актуальны – читайте в нашем материале.