Попри те, що серпень останній місяць літа, він все ще залишається спекотним, тому радимо обрати для себе саме той варіант виробу, який ідеально впишеться у ваш гардероб та поєднається з різним вбранням.

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На кожен день

У теплу пору обирайте замість джинсів та штанів спідницю. Вона стане органічною складовою ваших образів та підійде для обіду з подругою, прогулянки чи побачення.

Обирайте для себе спідницю-тюльпан в довжині максі чи міні, моделі-олівці, спідниці в стилі бохо та вироби з актуальними принтами. А ще можете звертати увагу на асиметричні спідниці чи з драпіруванням.

Для спекотних днів

Сильна спека надворі – виклик для кожного з нас, тому важливо дбати не лише про свій вигляд, але й відчуття комфорту. У 35-градусну спеку нам хочеться обрати для себе міні, але найкраще зробити ставку на міді чи максі, яка залишить достатньо повітря між тканиною та тілом. Навіть у коротких спідницях у спеку не завжди комфортно.

Для пляжного відпочинку

Для відпочинку біля моря чи басейну обирайте спідниці виконані в техніці кроше. Також можете звертати увагу на прозорі чи напівпрозорі варіанти, спідниці з мережива чи льону.

Спідниця - найулюбленіший предмет гардероба дівчат, яка допомагає створити різноманітні образи. Які ще варіанти спідниці є актуальними – читайте у нашому матеріалі.