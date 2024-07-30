Несмотря на то, что август последний месяц лета, он все еще остается жарким, поэтому советуем выбрать для себя именно тот вариант изделия, который идеально впишется в ваш гардероб и сочетается с различными нарядами.

Обратите внимание Как выглядят самые стильные платья лета: подборка стильных образов

На каждый день

В теплое время выбирайте вместо джинсов и брюк юбку. Она станет органической составляющей ваших образов и подойдет для обеда с подругой, прогулки или свидания.

Выбирайте для себя юбку-тюльпан в длине макси или мини, модели-карандаши, юбки в стиле бохо и изделия с актуальными принтами. А еще можете обращать внимание на асимметричные юбки или с драпировкой.

Для жарких дней

Сильная жара на улице – вызов для каждого из нас, поэтому важно заботиться не только о своем виде, но и ощущение комфорта. В 35-градусную жару нам хочется выбрать для себя мини, но лучше сделать ставку на миди или макси, которая оставит достаточно воздуха между тканью и телом. Даже в коротких юбках в жару не всегда комфортно.

Для пляжного отдыха

Для отдыха у моря или бассейна выбирайте юбки выполнены в технике кроше. Также можете обращать внимание на прозрачные или полупрозрачные варианты, юбки из кружева или льна.

Юбка - любимый предмет гардероба девушек, которая помогает создать разнообразные образы. Какие еще варианты юбки актуальны – читайте в нашем материале.