Хотя и юбки длины макси кажутся не очень удобными в носке, однако они придают образу женственности и являются идеальным выбором юбки уже к началу весны, когда еще не очень хочется оголять ноги.

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Украинская стилистка, ведущая свой модный блог в инстаграмме, советует придерживаться трех основных правил, чтобы эффектно выглядеть в длинной юбке.

Если вы стройная и высокая, вам подойдет любой вариант юбки;

Если вы невысокого роста, то лучше выбрать высокую посадку, острый носок, каблуки, обувь в тон юбки и использовать монохром;

Если у вас пышные формы – выбирайте прямые фасоны и расширенные вниз.

К примеру, черные костюмные юбки можно сочетать с белым верхом, добавляя сверху жакет или кожаную куртку. А вот светлые юбки стилизуйте с черным верхом, или же, наоборот, создавайте монохромный образ из одного цвета.

Джинсовые юбки хорошо сочетаются с лонгсливами, рубашками, футболками и косухами. Также обратите внимание на кожаные модели. Белла Хадид вышла на подиум в кожаной юбке с рубашкой, а другая модель дополнила юбку свитером.



Модные юбки на весну 2023 / Фото с Instagram



Модные юбки на весну 2023 / Фото с Instagram

Модные юбки на весну 2023 / Фото с Instagram

Модные юбки на весну 2023 / Фото с Instagram



Модные юбки на весну 2023 / Фото с Instagram



Модные юбки на весну 2023 / Фото с Instagram



Модные юбки на весну 2023 / Фото с Instagram



Модные юбки на весну 2023 / Фото с Instagram



Модные юбки на весну 2023 / Фото с Instagram