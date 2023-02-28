Джинсовые платья в этом году подойдут не только для образов выходного дня, но и для ежедневных выходов.

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Весной обращайте внимание на голубые, синие или черные платья из денима. Популярностью также будут пользоваться изделия, созданные в технике пэчворк. Платья из джинса можно носить с джинсовой обувью и сумкой. Total look по дениму – один из главных трендов сезона, так что не бойтесь, что где-то вы можете переборщить с денимом.

Главное, чтобы ваш образ был в одной цветовой гамме. Аутфит из нескольких цветов денима может получиться не совсем удачным. В начале весны обращайте внимание на денимовые платья с длинным рукавом. На первый взгляд они могут показаться не совсем удобными, но выглядят они довольно эффектно.

Платье с эффектными большими декорированными розами, которые сейчас очень популярны на платьях, представила украинская дизайнер Маша Попова. Она презентовала эффектное мини с увеличенной линией плеч, которое будет идеально подходить для создания denim total look. Носить такое платье предлагает с денимовыми сапогами.



Модные джинсовые платья 2023 / Фото с Vogue

К самым популярным денимовым платьям относятся изделия на бретельках, рубашки оверсайз, платья миди, платья макси или мини. Также можете делать ставку на джинсовый сарафан.



Модные джинсовые платья 2023 / Фото с Vogue



Модные джинсовые платья 2023 / Фото с Vogue



Модные джинсовые платья 2023 / Фото с Vogue



Модные джинсовые платья 2023 / Фото с Vogue