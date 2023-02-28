Джинсові сукні цього року підійдуть не лише для образів вихідного дня, але й для щоденних виходів.

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Навесні звертайте увагу на блакитні, сині чи чорні сукні з деніму. Популярністю також користуватимуться вироби створені в техніці печворк. Сукні з джинсу можете носити з джинсовим взуттям та сумкою. Total look з деніму – один із головних трендів сезону, тож не бійтеся, що десь ви можете переборщити з денімом.

Головне, аби ваш образ був в одній кольоровій гамі. Аутфіт з кількох кольорів деніму може вийти не зовсім вдалим. На початок весни звертайте увагу на денімові сукні з довгим рукавом. На перший погляд вони можуть здатися не зовсім зручними, втім виглядають вони досить ефектно.

Сукню з ефектном великих декорованих троянд, які зараз дуже популярні на сукнях, представила українська дизайнерка Маша Попова. Вона презентувала ефектне міні зі збільшеною лінією плечей, яке ідеально пасуватиме для створення denim total look. Носити таку сукню вона пропонує із денімовими чоботами.



Модні джинсові сукні 2023 / Фото з Vogue

До найпопулярніших денімових суконь належать вироби на бретельках, сорочки оверсайз, сукні міді, сукні максі чи міні. Також можете робити ставку на джинсовий сарафан.



Модні джинсові сукні 2023 / Фото з Vogue



Модні джинсові сукні 2023 / Фото з Vogue



Модні джинсові сукні 2023 / Фото з Vogue



Модні джинсові сукні 2023 / Фото з Vogue