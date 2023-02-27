Спідниці мають безліч варіацій: від ультракоротких до довгих, від шкіряних до трикотажних та від "олівців" до "балонів".

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Щоб дізнатися, які спідниці будуть в моді цього сезону, придивіться до головних трендів 2023 року.

Довжина максі

Цього року в моді максіспідниці у всіх можливих фактурах, матеріалах і формах. Найпопулярнішими вважаються спідниці з атласу та деніму. Втім про мініспідниці забувати не варто, оскільки вони все ще залишаються актуальними.



Трендові спідниці 2023 року / Фото з Elle

Низька посадка

Низька посадка у спідницях помалу починає зміцнювати свої позиції. У новому сезоні вони будуть дуже актуальними – йдеться про міні, максі та мідіспідниці.



Трендові спідниці 2023 року / Фото з Elle

Денім

Денім – це один із найгарячіших трендів 2023 року. Актуальними в новому сезоні будуть сорочки, куртки та джинси, а разом із тим – спідниці.



Трендові спідниці 2023 року / Фото з Elle

Карго

Штани карго цього року – одні з найпопулярніших. Вони належать до мілітарі-естетики, яка широко представлена на подіумах. Тепер великі кишені, які були необхідні британським військовим, перенеслися на подіуми.



Трендові спідниці 2023 року / Фото з Elle

З розрізом на нозі

Розрізи на нозі дуже популярні в цьому сезоні, тож упевнено можете обирати з розрізами спідниці з деніму чи трикотажу.



Трендові спідниці 2023 року / Фото з Elle

Естетика русалок

Серед актуальної естетики цього сезону опинилася "естетика русалок" – mermaidcore, для якої характерні спідниці, що нагадують хвіст русалки.



Трендові спідниці 2023 року / Фото з Elle