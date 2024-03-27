Джинсы прямого кроя – это фасон джинсов, которые являются несколько приталенными к ноге. Они менее обтягивающие, чем джинсы скинни. Последние, кстати, уже возвращают себе популярность и совсем скоро станут трендовыми.

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Модель джинсов прямого кроя – это база, ведь они всегда остаются в моде. Такой вариант считается вневременным, поскольку был популярным прошлые десятилетия и будет популярным в будущем.

Кому подходят джинсы прямого кроя

Джинсы могут смело занять свое место в гардеробе практически каждой девушки. Не найдется фигуры, которым бы не подошла такая модель брюк. Такие брюки подчеркивают линию бедер, делая заметными изгибы. А еще они очень удачно удлиняют ноги.



Стильные джинсы на весну / Фото Pinterest

Это одна из причин, почему модницы любят сочетать джинсы прямого кроя с высокими каблуками, которые еще и вытягивают силуэт. Преимущества этих джинсов в том, что они не будут увеличивать бедра. Они достаточно приталенные, поэтому негативного эффекта не следует ждать.

Как носить джинсы прямого кроя

Какого-то одного правила, как именно их надо носить – нет. Они прекрасно впишутся в повседневный стиль или даже в деловой. Поэтому сочетайте их с футболками, свитшотами блузами, рубашками, жакетами. Среди обуви выбирайте кроссовки для комфортных прогулок и туфли для вечерних выходов.

В сети вы найдете сотни стильных сочетаний с такими джинсами. Выбирайте для себя классические голубые или синие модели, или же выбирайте трендовые серые или базовые черные варианты.



Актуальные джинсы на весенний сезон / Фото Elle



Модные джинсы на весенний сезон / Фото Elle



Трендовые джинсы на весенний сезон / Фото Elle

Какие еще джинсы в моде этой весной

Для нового весеннего сезона дизайнеры советуют выбирать не только базовые модели, но и джинсы со сверхвысокой талией или перфорацией. Последняя отделка делает их похожими на кутюрные произведения. Посмотреть подборку самых актуальных джинсов этого сезона вы можете в нашем материале.