В этом году дизайнеры представили роскошные юбки и советуют носить смелые варианты – от красного оттенка до замшевых юбок макси и карго.

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Самые красивые юбки весны

Юбки в весенне-летнем сезоне получили новое прочтение. Они находятся на пике популярности и актуальны едва ли не во всех проявлениях. Поэтому, если вы готовы немного изменить свой стиль и вместо базовых джинсов, примерить что-то праздничное и эффектное – смотрите на подборку самых популярных изделий на 2024 год.

Красный

Смело добавляйте в свой гардероб оттенки красного. Атласная юбка эффектно сочетается с шелковой блузой или даже базовой футболкой в летнее время.



Роскошные юбки на весенне-летний период / Фото Vogue

Рюши

Креативный директор бренда Loewe Джонатан Андерсон представил на показе немало юбок с рюшами. Они универсальны, поэтому их можно выбирать для дневных или вечерних прогулок.



Элегантные юбки на весенне-летний период / Фото Vogue

Замша

Дизайнеры представили немало разнообразных юбки из замши, поэтому стилизуйте ее с кроп-топами, рубашками или жакетами.



Эффектные юбки на весенне-летний период / Фото Vogue

Кожа

Уже несколько сезонов подряд кожа не сходит с модных радаров, поэтому обязательно добавьте кожаную юбку в свой гардероб.



Красивые юбки на весенне-летний период / Фото Vogue

Юбка-карандаш

Такая юбка – идеальная основа для модного образа. Поэтому выбирайте для себя изделие до колен и сочетайте с черными туфлями и кожаной курткой.



Модные юбки на весенне-летний период / Фото Vogue

Карго

На некоторое время брюки и юбки в эстетике карго немного притихли, но с началом весны мода на эту вещь снова набирает популярность. Выбирайте для себя современный или винтажный стиль с большими карманами.



Стильные юбки на весенне-летний период / Фото Vogue

Как показывают коллекции дизайнеров, выбор юбок является немалым, поэтому вам точно удастся найти что-то для себя. Юбки удачно могут сочетаться с балетками, лоферами или кроссовками, если надо создать повседневный look. А вот для образов выходного дня подбирайте босоножки или туфли на каблуке.