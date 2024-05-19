Джинсы мы надеваем на любой выход – прогулку, в ресторан, на первое свидание, день рождения и тому подобное. Звезды даже выходят в джинсах на красные дорожки. Плюс джинсов заключается в том, что через 5 или 10 лет они не теряют популярности.

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Имея всего 2-3 пары джинсов в гардеробе, можно всегда разнообразить свой повседневный стиль. На какие джинсы обратить внимание в 2024 году и какой крой и длину выбрать рассказала стилист Марина Мартынив.

Джинсы расслабленного кроя

Такие джинсы являются самым любимым фасоном девушек разных фигур и параметров. Они скрывают лишнее, подчеркивают преимущества и хорошо сочетаются с любым нарядом. Именно к таким джинсам расслабленного низа подходит эстетика расслабленного верха.



Красивые джинсы на лето 2024 / Фото Vogue

Джинсы клеш

Красивые джинсы станут достойной альтернативой брюкам палаццо. Носите их со свободными жакетами и заправленными блузами. Стилист советует выбирать в новом сезоне джинсы в черном цвете.



Стильные джинсы на лето 2024 / Фото Vogue

Джинсы в духе 90-х

Бренды любят оглядываться назад и обращаться в своих коллекциях к прошлым модным эпохам. Если вы ищете трендовую и универсальную вещь, тогда выбирайте джинсы, которые носили в 90-х Кейт Мосс, Гвинет Пэлтроу или Кэролин Бессет-Кеннеди. Носите синие джинсы прямого кроя с водолазками, поло или однотонными рубашками.



Модные джинсы на лето 2024 / Фото Vogue

Голубые джинсы

А вот наиболее летним вариантом джинсов считается голубой, независимо от кроя и длины. Такие джинсы хорошо рифмуются с белой рубашкой и черным топом, подходят к офисным или пляжным аутфитам и сочетаются с любой обувью.



Актуальные джинсы на лето 2024 / Фото Vogue

Чтобы создать множество интересных образов, попробуйте сочетать разный верх и низ к джинсам. Это могут быть базовые футболки или майки или трендовые варианты наряда или обуви, которые помогут воссоздать эффектный аутфит. Не забывайте об очках в создании образа, которые способны усовершенствовать ваш выход.