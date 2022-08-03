Светлые джинсы доминируют в этом сезоне, так что инфлюэнсеры в своих инстаграм-профилях продемонстрировали немало безупречных аутфитов, пишет 24 канал .

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Хотя тренды из сезона в сезон меняются, а на модную арену постоянно выходили интересные и оригинальные модели джинсов, летом всем нравится носить голубые джинсы, которые выглядят довольно оригинально.

В нашу подборку также попадут джинсы клеш, которые при правильном преподнесении с верхней одеждой и обувью выглядят просто неотразимо.

Кроме того, дорого и стильно смотрятся белые джинсы оверсайз максидлины с большими дырками на колене. Важно помнить, что только такие дырки сейчас считаются трендовыми, а вот полностью порванные джинсы с нитями и еще насыщенного синего цвета уже давно отжили свое.

Джинсы и рубашка

Дизайнер и стилистка Ника Гук этим летом примерила базовые голубые джинсы, которые соединила с укороченной рубашкой нежно-салатового цвета. Довершили такой look черные солнцезащитные очки.

Джинсы и корсет

Шведская модница Эльза Госк имеет в своем гардеробе немало интересных фасонов джинсов. На отдыхе этим летом блондинка примерила денимовые штаны с корсетом в цветочный принт. Образ Эльза дополнила босоножками на каблуке и золотистой сумкой Chanel.

Джинсы и укороченный жакет

Архитектор Жюли Феррери проживает на острове Корсика в солнечном городе Аяччо. Именно из живописного уголка мира Жюли демонстрирует своим поклонникам невероятные виды и безупречные аутфиты.

В своем инстаграмме модница показала поклонникам интересный образ, состоящий из синих джинсов клеш, кремовой футболки и укороченного жакета синего цвета в гусиную кавычку. Свой эффектный образ Жюли дополнила черными лакированными босоножками на массивной платформе и каблуке.

Джинсы с дырками и сумка в тон

Испанская стилистка София Коэльо любит на себе стильный наряд. Модница вышла на очередную прогулку в макси-джинсах белого цвета, объединенных с белыми носками и лоферами. В тон к денимовым штанам она подобрала кожаную фактурную сумку.

Волосы девушка закрепила молочным крабиком и разбавила look фисташковым топом с рукавами.

Джинсы и топ

Немецкая инфлюэнсерша Леони Ганне любит праздничные образы, поэтому довольно часто демонстрирует выходы на каблуке. Длинноногая красавица для прогулки по Лондону, в котором она живет несколько лет, выбрала классические базовые джинсы, которые соединила с салатовым топом и мюлями.