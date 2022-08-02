Шведская модель Эльза Госк – ярая модница, пишет 24 канал. Молодая мамочка успевает не только воспитывать годовалую дочь, но и создавать интересные образы, которые хотела бы повторить каждая девушка.

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Недавно манекенщица опубликовала стильное фото, на котором она позировала в невероятных оттенках зеленого – фисташковом топе и салатовой юбке. Такой total look идеально подходит для летней солнечной погоды.

На примере стильных инфлюэнсерок Fashion 24 собрал несколько удачных насыщенных зеленых и лаймовых вещей, которые отлично впишутся в ваш летний гардероб.

Шорты

Стилистка из Чехии примеряла на отдыхе салатовые шорты. Она соединила их с черным купальником и платком, добавив интересную деталь – серебристую сумочку и зеленое яблоко. Сверху можно смело добавлять фисташковый топ или футболку в размере оверсайз для создания эффектного образа.

Сумка

Немецкая инфлюэнсерша Леони Ганне хорошо разбирается в колорблокинге. Она обожает яркие цвета, поэтому всегда удачно демонстрирует стилизацию наряда на себе. На этот раз знаменитость решила разбавить черный строгий образ, состоявший из платья и босоножек – нежной лаймовой сумкой небольшого размера.

Купальник

Текстурный купальник всех оттенков зеленого – отличная альтернатива на лето. Известные инфлюэнсеры выбирают этим летом для отдыха самые яркие купальные костюмы – от фуксии до оранжевого.

Платье

Ни одно лето не обходится без легкого и стильного платья, которое подойдет не только под каблуки, но и кроссовки или вьетнамки. В последний месяц лета выбирайте для прогулок длинное салатовое платье на бретельках, которое подойдет как для пляжного, так и для городского отдыха.

Топ на один рукав

Август утром и вечером уже становится довольно прохладным, так что если у вас есть дела в это время – такой топ от украинского бренда Coosh вам обязательно понадобится.