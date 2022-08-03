Світлі джинси домінують цього сезону, тож інфлюенсери у своїх інстаграм-профілях продемонстрували чимало бездоганних аутфітів, пише 24 канал.

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Хоч тренди з сезону в сезон міняються, а на модну арену постійно виходили цікаві та оригінальні моделі джинсів, влітку всім подобається носити саме блакитні джинси, які виглядають досить оригінально.

У нашу добірку також потраплять джинси кльош, які при правильному поднанні з верхнім одягом та взуттям виглядають просто неперевершено.

Окрім того, дорого та стильно виглядають білі джинси оверсайз максідовжини з великими дирками на коліні. Важливо пам’ятати, що лише такі дирки зараз вважаються трендовими, а от повністю порвані джинси з нитками та ще й насиченого синього кольору вже давно віджили своє.

Джинси і сорочка

Дизайнерка та стилістка Ніка Гук цього літа приміряла базові блакитні джинси, які поєднала з вкороченою сорочкою ніжно-салатового кольору. Довершили такий look чорні сонцезахисні окуляри.

Джинси і корсет

Шведська модниця Ельза Госк має у своєму гардеробі чимало цікавих фасонів джинсів. На відпочинку цього літа білявка приміряла денімові штани з корсетом у квітковий принт. Образ Ельза доповнила босоніжками на підборах та золотистою сумкою Chanel.

Джинси і вкорочений жакет

Архітекторка Жюлі Феррері проживає на острові Корсика у сонячному місті Аяччо. Саме з мальовничого куточка світу Жюлі демонструє своїм прихильникам неймовірні краєвиди та бездоганні аутфіти.

У своєму інстаграмі модниця показала прихильникам цікавий образ, що складається з синіх джинсів кльош, кремової футболки та вкороченого жакета синього кольору в гусячу лапку. Свій ефектний образ Жюлі доповнила чорними лакованими босоніжками на масивній платформі та підборах.

Джинси з дирками і сумка в тон

Іспанська стилістка Софія Коельо любить на собі стильне вбрання. Модниця вийшла на чергову прогулянку у максі-джинсах білого кольору, які поєднала з білими шкарпетками та лоферами. В тон до денімових штанів вона підібрала шкіряну фактурну сумку.

Волосся дівчина закріпила молочним крабиком та розбавила look фісташковим топом з рукавами.

Джинси і топ

Німецька інфлюенсерка Леоні Ганне любить святкові образи, тож досить часто демонструє виходи на підборах. Довгонога красуня для прогулянки Лондоном, в якому вона живе кілька років, обрала класичні базові джинси, які поєднала з салатовим топом та мюлями.