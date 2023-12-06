В моду войдут джинсы-подковы, которые слишком мешковаты, чтобы быть прямыми, но более скульптурные, чем типичные широкие джинсы. Отличительная черта джинсов-подков в том, что они характеризуются необычным силуэтом, который изгибается на бедрах и сужается на лодыжках.

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Любовь к такому крою показал бренд Alaïa. Именно эту модель джинсов приобрела Рози Гантингтон-Уайтли, соединив их с базовой черной водолазкой и сапогами на каблуке.

Fashion-эксперты прогнозируют джинсам такую же популярность, как штанам карго в начале 2023 года. Лучший вариант – длинные джинсы, которые будут касаться верха обуви, как у Рози Гантингтон-Уайтли. Также отдавайте предпочтение средней посадке и выбирайте черные или голубые джинсы. Эти джинсы хорошо сочетаются с остроносой обувью, босоножками или кроссовками.

Сверху вы можете выбирать приталенные лонгсливы или майки, чтобы не перегружать образ. Однако, если хотите создать оверсайз образ, тогда можете смело дополнять верх свитшотами, рубашками, куртками-бомберами или кожанками.



Трендовые джинсы 2024 года / Фото Vogue



Трендовые джинсы 2024 года / Фото Vogue



Трендовые джинсы 2024 года / Фото Vogue



Трендовые джинсы 2024 года / Фото Vogue