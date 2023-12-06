У моду увійдуть джинси-підкови, які є занадто мішкуватими, щоб бути прямими, але більш скульптурні, ніж типові широкі джинси. Відмінна риса джинсів-підковів у тому, що вони характеризуються незвичайним силуетом, який вигинається на стегнах і звужується на щиколотках.

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Любов до такого крою показав бренд Alaïa. Саме цю модель джинсів придбала Розі Гантінгтон-Вайтлі, поєднавши їх з базовою чорною водолазкою та чоботами на підборах.

Fashion-експерти прогнозують джинсам таку ж популярність, як штанам карго на початку 2023 року. Найкращий варіант – довгі джинси, які торкатимуться верху взуття, як у Розі Гантінгтон-Вайтлі. Також віддавайте перевагу середній посадці та обирайте чорні або блакитні джинси. Ці джинси добре поєднуюються з гостроносим взуттям, босоніжками чи кросівками.

Зверху ви можете обирати приталені лонгсліви чи майки, аби не переобтяжувати образ. Однак, якщо хочете створити оверсайз образ, тоді можете сміливо доповнювати верх світшотами, сорочками, куртками-бомберами чи шкірянками.



Трендові джинси 2024 року / Фото Vogue



Трендові джинси 2024 року / Фото Vogue



Трендові джинси 2024 року / Фото Vogue



Трендові джинси 2024 року / Фото Vogue