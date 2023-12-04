Благодаря своему простому и минималистическому крою, леггинсы стали популярны в 2010 году. Тогда их выбор был немалый – бархатные, кожаные, виниловые, с разрезами, с принтами, прозрачными вставками и т.д. Однако через некоторое время они скрылись с модных радаров и использовались для занятий спортом.

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Теперь дизайнеры снова решили возродить тренд на леггинсы, а модницы быстро подхватили идею и стали использовать интересные идеи стилизации. Бренды не только выпускают тонкие леггинсы для теплого времени года, но и представляют леггинсы с утеплением.

Что интересно, в моду снова возвращаются леггинсы со штрипками, которые были актуальными несколько сезонов назад. Тренд на них был кратковременным, и когда мода на них закончилась, такие леггинсы часто появлялись в списках антитрендов.

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Тренд на возвращение в моду леггинсов уже поддержало немало знаменитостей. Одной из первых стала королева "тихой роскоши" Виктория Бекхэм. Она любит сочетать эстетику и гламур, поэтому к спортивным узким штанам добавила остроносые ботильоны на каблуке и вязаный свитер.

Кайли Дженнер соединила леггинсы с коротким миниплатьем, а Амелия Грей с футболкой поло. Вариантов ношения леггинсов есть множество. Зимой носите их с дубленками, шубами и пуховиками и сочетайте с любой обувью: уггами, челси или сапогами до колен.

Одежда к леггинсам будет подходить вся, которая есть в вашем шкафу, поскольку леггинсы – базовый элемент гардероба, поэтому красиво сочетается не только с блузами, но и с рубашками, свитерами, гольфами, жакетами и т.д.