Названы главные цвета 2024 года: какие оттенки будут в моде

В коллекциях дизайнеров на сезон весна-лето 2024 года доминировали несколько цветов, которые станут очень популярными уже в начале весны. Нас ждет сдержанная оттеночная палитра.

В целом дизайнеры сохранили приверженность простоте, впрочем некоторые мягкие оттенки таки сочетались с яркими и насыщенными цветами. Весной будут преобладать ослепительно белые, как у Saint Laurent и Valentino и роскошное золото, как в нарядах Ralph Lauren и Alberta Ferretti.

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Фарфорово-белый

Белый цвет в теплое время всегда будет актуален. В новом сезоне обратите внимание на жакет в белом цвете, платья, джинсы, брюки и обувь. Ну и не забывайте о красивых сумках в белом цвете.



Актуальные цвета на весенне-летний сезон / Фото

Вишнево-красный

Оттенок красного перейдет с нами в весенне-летний сезон. В этом цвете дизайнеры представили юбки карандаши, жакеты, расклешенные брюки, бра и эффектные сапоги.



Актуальные цвета на весенне-летний сезон / Фото

Голубой

Alaïa и JW Anderson использовали голубой цвет в моделях, чувственно облегающих тело, а Bottega Veneta продемонстрировали поразительное платье без бретелей.



Актуальные цвета на весенне-летний сезон / Фото

Пастельно-лиловый

В весенне-летних коллекциях ключевыми будут пастельные цвета. Среди них выделяется сиреневый оттенок. В коллекции Michael Kors появились вязаные фиолетовые свитера и тренчи, а Tom Ford представил атласный костюм нежного сиреневого цвета.



Актуальные цвета на весенне-летний сезон / Фото

Жидкое золото

Оттенок жидкого золота будет украшать драпированные платья, вечерние наряды и еще множество вещей, которые добавят интересную изюминку вашим аутфитам.



Актуальные цвета на весенне-летний сезон / Фото