В теплое время года бренды советуют присматриваться к нарядным моделям с декором, к прозрачным босоножкам и вариантам с тонкими ремешками для тех, кто любит минимализм.

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В модные тренды этого сезона вернулась обувь в греческом стиле. Также в тренде будут босоножки лавандового оттенка и босоножки с фигурными каблуками.

Самые модные босоножки на лето 2023

С декором

Теперь вы все чаще можете видеть босоножки с перьями, стразами и другими декоративными элементами.



Трендовые босоножки на лето 2023 / Фото с Vogue

Прозрачные

В моде этого года "голые" босоножки. Они имеют несколько преимуществ: визуально извлекают силуэт, прибавляя несколько сантиметров роста, а также сочетаются с одеждой любых оттенков.



Трендовые босоножки на лето 2023 / Фото с Vogue

Элегантные ремешки

Элегантные босоножки с тонкими ремешками являются основным элементом летнего стиля. Если вы поклонница минимализма, то найдете для себя немало красивых моделей с лаконичными черными ремешками.



Трендовые босоножки на лето 2023 / Фото с Vogue

Длинные завязки

Греческая эстетика снова в тренде в новом сезоне, а значит, пора приобрести босоножки с элементами античного стиля. Речь идет не о классических "гладиаторах", а о босоножках с длинными ремешками, которые можно завязать вокруг лодыжек и до колен.



Трендовые босоножки на лето 2023 / Фото с Vogue

Фигурные каблуки

Если вы любите неординарную обувь, то обратите свое внимание на босоножки с фигурными каблуками.



Трендовые босоножки на лето 2023 / Фото с Vogue

Лавандовый цвет

В 2023 году лавандовый оттенок занимает одно из самых модных мест в цветовой палитре. Бренды презентовали фиолетовые платья, сиреневые жакеты и тренчи, а теперь очередь дошла до босоножек.



Трендовые босоножки на лето 2023 / Фото с Vogue