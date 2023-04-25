В инстаграмм-пространстве можно все больше заметить модных девушек, дополняющих свои образы желтыми кроссовками Onitsuka Tiger Mexico 66.

Читайте также С чем французские модницы носят обувь Мэри Джейн: идеи модных образов

Ажиотаж на эти кроссовки, как и Adidas Samba, был гораздо быстрее. Еще в 2003 году после выхода фильма "Убить Билла" Квентина Тарантино, поскольку их одевала Ума Турман.



Onitsuka Tiger Mexico 66 – новая любимая обувь модниц / Фото из Harper's Bazaar

Мода нулевых упорно возвращается, поэтому теперь можем наблюдать рост популярности этой желтой обуви, которую модницы удачно стилизуют под любой наряд.

Tik Tok является любимой сетью поколения Z, поэтому оттуда они черпают свое вдохновение для образов. В модных видеороликах фешионисты уже активно демонстрируют аутфиты с желтыми кроссовками, дебютировавшими в Олимпийских играх в Мексике в 1968 году.

Это простая желтая модель кроссовок с полосатыми черными линиями сбоку. Обувь представлена в разных цветах, впрочем модницы все равно делают ставку на желтую, они хотят носить такую же обувь, как и Ума Турман.

У Tik Tok уже есть более 30 миллионов просмотров с распаковками обуви. "Я думаю, что следующими кроссовками после Adidas Samba будут Onitsuka Tigers", – написала пользовательница.

Утонченная и винтажная обувь сейчас на пике популярности, поэтому желтые кроссовки вполне вероятно могут вытеснить Adidas Samba, которые уже буквально у всех.

Гейли Бибер и Белла Хадид пока делают ставку на черный цвет, а вот Кайя Гербер и другие инфлюэнсерши радостно примеряют желтые модели.



Onitsuka Tiger Mexico 66 – новая любимая обувь модниц / Фото из Harper's Bazaar



Onitsuka Tiger Mexico 66 – новая любимая обувь модниц / Фото из Harper's Bazaar



Onitsuka Tiger Mexico 66 – новая любимая обувь модниц / Фото из Harper's Bazaar



Onitsuka Tiger Mexico 66 – новая любимая обувь модниц / Фото из Harper's Bazaar



Onitsuka Tiger Mexico 66 – новая любимая обувь модниц / Фото из Harper's Bazaar



Onitsuka Tiger Mexico 66 – новая любимая обувь модниц / Фото из Harper's Bazaar



Onitsuka Tiger Mexico 66 – новая любимая обувь модниц / Фото из Harper's Bazaar



Onitsuka Tiger Mexico 66 – новая любимая обувь модниц / Фото из Harper's Bazaar