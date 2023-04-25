У теплу пору року бренди радять придивлятися до ошатних моделей з декором, до прозорих босоніжок на щодень та варіантів з тонкими ремінцями для тих, хто любить мінімалізм.

Читайте також Кросівки Onitsuka Tiger Mexico 66 – це нові Adidas Samba: як виглядає взуття

До модних трендів цього сезону повернулося взуття у грецькому стилі. Також в тренді будуть босоніжки лавандового відтінку та босоніжки з фігурними підборами.

Наймодніші босоніжки на літо 2023

З декором

Тепер ви все частіше можете бачити босоніжки з пір’ям, торочками, стразами та іншими декоративними елементами.



Трендові босоніжки на літо 2023 / Фото з Vogue

Прозорі

У моді цього року "голі" босоніжки. Вони мають кілька переваг: візуально витягують силует, додаючи кілька сантиметрів зросту, а також поєднуються з одягом будь-яких відтінків.



Трендові босоніжки на літо 2023 / Фото з Vogue

Елегантні ремінці

Елегантні босоніжки з тонкими ремінцями є базовим елементом літнього стилю. Якщо ви прихильниця мінімалізму, то знайдете для себе чимало красивих моделей з лаконічними чорними ремінцями.



Трендові босоніжки на літо 2023 / Фото з Vogue

Довгі зав’язки

Грецька естетика знову в тренді в новому сезоні, а значить, час придбати босоніжки з елементами античного стилю. Йдеться не про класичні "гладіатори", а про босоніжки з довгими ремінцями, які можна зав'язати навколо щиколоток і до колін.



Трендові босоніжки на літо 2023 / Фото з Vogue

Фігурні підбори

Якщо ви любите неординарне взуття, то зверніть свою увагу на босоніжки з фігурними підборами.



Трендові босоніжки на літо 2023 / Фото з Vogue

Лавандовий колір

У 2023 році лавандовий відтінок займає одне з наймодніших місць у палітрі кольорів. Бренди презентували фіолетові сукні, бузкові жакети і тренчі, а тепер черга дійшла до босоніжок.



Трендові босоніжки на літо 2023 / Фото з Vogue