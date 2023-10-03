Солнечная и теплая погода резко изменилась на пасмурные и холодные дни, поэтому самое время приобрести несколько позиций среди верхней одежды, пишет 24 Канал.

Смотрите также Такое пальто нужно каждой девушке: выбираем верхнюю одежду в стиле Old Money

Бомбер

Эта вещь идеально подходит для демисезонного периода, когда на улице еще не совсем холодно, но уже не тепло. Надевайте с бомберами базовые футболки, лонгсливы, свитера и джинсы. Совместите эту верхнюю одежду с любой обувью – от лоферов до резинок.



Трендовая верхняя одежда на осень 2023 / Фото Pinterest

Кожаный тренч

Тренчкот из кожи сделает ваш образ максимально стильным. Сочетайте верхнюю одежду с сапогами на каблуке и туфлями-лодочками. Кожаный тренч отлично сочетается с трикотажными платьями, брюками палаццо и лосинами.



Трендовая верхняя одежда на осень 2023 / Фото Pinterest

Классическое пальто

Многие годы классическое пальто в базовом цвете является самой популярной верхней одеждой осени. В этом сезоне делайте ставку на классический крой и базовый цвет, который подойдет к любому вашему наряду. По длине – выбирайте меди или макси.



Трендовая верхняя одежда на осень 2023 / Фото Pinterest

Дубленка

В ноябре дубленка будет на пике популярности, она ведь идеально подойдет для холодных дней. Носите ее с ботинками челси или уггами. Дополняйте базовой шапкой бинни и шарфом.



Трендовая верхняя одежда на осень 2023 / Фото Pinterest

Пуховик

Конец осени всегда очень холодный, так что если вам захочется выйти из дома в свитере, пуховик станет идеальной верхней одеждой, чтобы вы себя чувствовали в нем удобно и комфортно.



Трендовая верхняя одежда на осень 2023 / Фото Pinterest