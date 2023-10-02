Этим летом особую огласку собрал стиль Old Money, пишет 24 Канал. Его полюбили все модницы и знаменитости. Все буквально начали безумствовать от минималистического наряда, стилизация которого имеет еще другое название – "тихая роскошь".

Обратите внимание Наряды на осень в стиле Old Money: что нужно добавить в свой гардероб

В наряд Old Money принадлежит одежда высокого качества, которая входит в базовый гардероб, преимущественно классический стиль, который выглядит просто и одновременно дорого.

Выбирая образы на осень, первоначально следует начать с пальто, относящегося к сезонному капсульному гардеробу. Это кистяк осенних аутфитов, на основе которого вы будете составлять множество других образов. Октябрь уже довольно холодный месяц, поэтому советуем вам выбрать для себя пальто в стиле Old Money на примере образов инфлюэнсеров.

Чтобы вещь могла вам прослужить не один год, делайте ставку на вневременные фасоны, постоянно остающиеся актуальными. В эту категорию входит черное пальто простого и минималистичного фасона на пуговицах или поясе, которое отлично подойдет под любой наряд. Выбирайте для себя длину пальто миди или макси.

Также в моде остается принт "елочка". Его минувшей осенью часто носила Гейли Бибер. Длинное пальто подходит с ботинками-челси или сапогами на каблуке до колен.

Анув Ив выбирает для себя коричневое пальто, которое также не выходит из моды и актуально. Если вы хотите создать монохромный образ – добавьте обувь и сумку шоколадного оттенка.