Цього літа особливий розголос зібрав стиль Old Money, пише 24 Канал. Його полюбили всі модниці та знаменитості. Всі буквально почали шаленіти від мінімалістичного вбрання, стилізація якого має ще іншу назву – "тиха розкіш".

Зверніть увагу Вбрання на осінь у стилі Old Money: що треба додати до свого гардероба

До вбрання Old Money належить одяг високої якості, яке входить до базового гардероба, переважно класичного стилю, яке виглядає просто та водночас дорого.

Обираючи образи на осінь, першопочатково варто розпочати з пальта, що належить до сезонного капсульного гардероба. Це є кістяк осінніх аутфітів, на основі якого ви будете складати безліч інших образів. Жовтень вже є доволі холодним місяцем, тож радимо вам обрати для себе пальто у стилі Old Money на прикладі образів інфлюенсерів.

Щоб річ могла вам прослужити не один рік, робіть ставку на позачасові фасони, які постійно залишаються актуальними. До цієї категорії входить чорне пальто простого та мінімалістичного фасону на ґудзиках чи поясі, яке чудово підійде під будь-яке вбрання. Обирайте для себе довжину пальта міді або максі.

Також у моді залишається принт "ялинка". Його минулої осені часто носила Гейлі Бібер. Довге пальто пасує з черевиками-челсі чи чоботами на підборах до колін.

Анув Ів обирає для себе коричневе пальто, яке також не виходить з моди та є актуальним. Якщо хочете створити монохромний образ – додайте взуття і сумку шоколадного відтінку.