Сонячна і тепла погода різко змінилась на похмурі та холодні дні, тож саме час придбати кілька позицій серед верхнього одягу, пише 24 Канал.

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Бомбер

Ця річ ідеально підходить для демісезонного періоду, коли на вулиці ще не зовсім холодно, але й вже не тепло. Одягайте з бомберами базові футболки, лонгсліви, светри та джинси. Поєднуйте цей верхній одяг з будь-яким взуттям – від лоферів до ґумаків.



Трендовий верхній одяг на осінь 2023 / Фото Pinterest

Шкіряний тренч

Тренчкот зі шкіри зробить ваш образ максимально стильним. Поєднуйте верхній одяг з чоботами на підборах та туфлями-човниками. Шкіряний тренч відмінно поєднується з трикотажними сукнями, штанами палаццо та лосинами.



Трендовий верхній одяг на осінь 2023 / Фото Pinterest

Класичне пальто

Багато років поспіль класичне пальто в базовому кольорі є найпопулярнішим верхнім одягом осені. Цього сезону робіть ставку на класичний крій та базовий колір, який підійде до будь-якого вашого вбрання. Щодо довжини – обирайте міді або максі.



Трендовий верхній одяг на осінь 2023 / Фото Pinterest

Дублянка

У листопаді дублянка буде на піку популярності, адже вона ідеально підійде для холодних днів. Носіть її з черевиками челсі чи уггами. Доповнюйте базовою шапкою бінні та шарфом.



Трендовий верхній одяг на осінь 2023 / Фото Pinterest

Пуховик

Кінець осені завжди дуже холодний, тож коли вам захочеться вийти з дому у светрі, то пуховик стане ідеальним верхнім одягом, для того, щоб ви себе почували в ньому зручно та комфортно.



Трендовий верхній одяг на осінь 2023 / Фото Pinterest