Представленные же подиумы тенденции верхней одежды можно легко вписать в базовый гардероб.

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Шоколадные оттенки

Верхняя одежда шоколадно-коричневого оттенка – хорошая альтернатива черному цвету. Выбирайте в этом цвете пальто на весну, дубленку-автор, классический или кожаный тренч, овчинное пальто или пуховик.

Яркий экомех

Инфлюэнсеры уже показывают изюминку в образе благодаря своей верхней одежде. Девушки выбирают длинные шубы из искусственного меха, плюшевое пальто оверсайз или кожаный плащ с меховым воротником.

Кожаный тренч

Saint Laurent и Versace представили кожаные тренчи на подиуме во время показов коллекций сезона весна/лето 2023. Известные модницы подхватили эту тенденцию, поэтому тренчи из веганской кожи стали основным элементом уличной моды.

Длина макси

Платья, юбки и верхняя одежда длины макси выглядят дорого и элегантно. Выберите цвет, который органично впишется в гардероб и довершайте верхнюю одежду стильным аксессуаром и модной обувью.