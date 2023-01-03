Всем модницам уже интересно, какими нарядами нас порадует 2023 год. Уже начиная с нового весенне-летнего сезона, нас ждет несколько интересных вещей, которые смогут удачно подчеркнуть ваш образ.

Читайте также Антитренды 2023 года: какие вещи больше не будут модными

Новый год – идеальное время, чтобы обновить свой гардероб и добавить в него несколько новых вещей. Чтобы разнообразить свой гардероб, рекомендуем обратить внимание на вещи, которые будут в тренде в 2023 году.

Рубашка в клетку на поясе

Уже весной трендсеттерки будут дополнять свои аутфиты с бомберами и кожаными куртками рубашкой в завязавшую на поясе клеточку. Впрочем, такой тренд вы можете ввести и зимой. Стилизуйте рубашку с короткими пуховиками и дубленками.



Трендовые вещи 2023 года / Фото из Pinterest

Брюки карго

Брюки карго с накладными карманами будут очень популярны в 2023 году. Совместите их с обувью на плоской подошве и сапогами на каблуке.



Трендовые вещи 2023 года / Фото из Pinterest

Жакет оверсайз

В этом году в моде будут маскулинные жакеты, словно снятые с мужского плеча. Этот объемный элемент женского гардероба удачно завершит стилизацию образа с обладательницей, блузой или лонгсливом.



Трендовые вещи 2023 года / Фото из Pinterest

Костюм свободного кроя

Такой комплект выручит вас в любое время. Он подойдет и для повседневных прогулок, и для событий выходного дня.



Трендовые вещи 2023 года / Фото из Pinterest

Корсеты

Корсеты сделают вашу талию более утонченной, а образ более интересным. Примерьте корсеты к платьям, рубашкам или надевайте соло на обнаженное тело, довершая жакетом.



Трендовые вещи 2023 года / Фото из Pinterest

Береты

Береты весной будут идеально завершать ваши образы. Если хотите интересной изюминки, делайте ставки на яркие изделия, впрочем, классические береты также подарят вам непревзойденный вид.



Трендовые вещи 2023 года / Фото из Pinterest

Лакированная обувь

В этом году в моду снова возвращается лакированная обувь и довершайте им свои стильные весенние аутфиты.



Трендовые вещи 2023 года / Фото из Pinterest

Металлик

Для праздничных выходов, выбирайте наряды в оттенке металлик. Этот тренд только набирает обороты, но он точно будет сопровождать нас весь 2023 год.



Трендовые вещи 2023 года / Фото из Pinterest