Представлені а подіумі тенденції верхнього одягу можна легко вписати у базовий гардероб.

Читайте також 8 головних трендів, які будуть в моді у 2023 році: цікава добірка

Шоколадні відтінки

Верхній одяг шоколадно-коричневого відтінку – гарна альтернатива чорному кольору. Обирайте в цьому кольорі пальто на весну, дублянку-авівтор, класичний або шкіряний тренч, пальто з овчини чи пуховик.

Яскраве екохутро

Інфлюенсери вже показують родзинку в образі завдяки своєму верхньому одязі. Дівчата обирають довгі шуби зі штучного хутра, плюшеве пальто оверсайз чи шкіряний плащ з хутряним коміром.

Шкіряний тренч

Saint Laurent і Versace представили шкіряні тренчі на подіумі під час показів колекцій сезону весна/літо 2023. Відомі модниці підхопили цю тенденцію, тож тренчі з веганської шкіри стали основним елементом вуличної моди.

Довжина максі

Сукні, спідниці та верхній одяг довжини максі виглядає дорого та елегантно. Оберіть колір, який органічно впишеться у ваш гардероб та довершуйте верхній одяг стильним аксесуаром та модним взуттям.