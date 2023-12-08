Чтобы выглядеть аккуратно и ухоженно, не обязательно иметь в своем гардеробе много дорогих вещей. Позаботьтесь о том, чтобы у вас была капсула на зимний сезон, которую можно уже завершать трендами сезона.

Читайте также Модные пуховики на зимний сезон: подборка актуальных примеров

Джинсы baggy

Этой зимой в моде будут мешковатые джинсы. Чем свободнее они будут, тем лучше. Широкие джинсы теперь есть у всех стритстайл-модниц, они свободно сидят на фигуре и не ограничивают комфорт, а образы выглядят расслабленными и непринужденными.



Модные вещи зимнего сезона / Фото Pinterest

Old Money

Эстетика роскошного комфорта перебралась к зимнему сезону, поэтому выбирайте для себя кашемир, трикотаж и приятные на ощупь ткани, в которых вам будет комфортно и тепло и при этом наряд будет выглядеть стильно и дорого.



Модные вещи зимнего сезона / Фото Pinterest

Длинное пальто

Зимой мы не очень привыкли носить пальто, но магазины уже давно предлагают нам утепленные пальто длины макси, которые можно смело носить зимой, если на улице не слишком холодно. Советуем вам инвестировать в длинное пальто из качественного, дорого выглядящего материала. В ассортименте украинских брендов можно найти идеальные вневременные модели на любой бюджет.



Модные вещи зимнего сезона / Фото Pinterest

Карго

Этот любимый нами всеми летний тренд перекочевал в зимний гардероб. В этом сезоне джинсы карго будут из плотных тканей и темных цветов.



Модные вещи зимнего сезона / Фото Pinterest