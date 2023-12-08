Щоб мати охайний та доглянутий вигляд, не обов’язково мати у своєму гардеробі багато дорогих речей. Подбайте про те, щоб у вас була капсула на зимовий сезон, яку можна вже довершувати трендами сезону.

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Джинси baggy

Цієї зими в моді будуть мішкуваті джинси. Чим вільнішими вони будуть, тим краще. Широкі джинси тепер є у всіх стрітстайл-модниць, вони вільно сидять на фігурі та не обмежують комфорту, а образи виглядають розслабленими та невимушеними.



Модні речі зимового сезону / Фото Pinterest

Old Money

Естетика розкішного комфорту перебралася до зимового сезону, тож обирайте для себе кашемір, трикотаж та приємні на дотик тканини, в яких вам буде комфортно й тепло і при цьому вбрання виглядатиме стильно та дорого.



Модні речі зимового сезону / Фото Pinterest

Довге пальто

Взимку ми не дуже звикли носити пальта, але магазини вже давно пропонують нам утеплені пальта довжини максі, які можна сміливо носити взимку, якщо на вулице не дуже холодно. Радимо вам інвестувати в довге пальто з якісного матеріалу, яке дорого виглядає. В асортименті українських брендів ви можете знайти ідеальні позачасові моделі на будь-який бюджет.



Модні речі зимового сезону / Фото Pinterest

Карго

Цей улюблений нами всіма літній тренд перекочував до зимового гардероба. У цьому сезоні джинси карго будуть зі щільних тканин та в темних кольорах.



Модні речі зимового сезону / Фото Pinterest