Новая пара обуви никогда не будет лишней в женском гардеробе. Дизайнеры представили немало стильных сапог, по которым вы сможете дополнить базовые или элегантные аутфиты.

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Подиумы захватили ботфорты и высокие сапоги. Ностальгия за нулевыми вернула тренды на сапоги-чулки, мешковатые модели и винил. Не обошлось и без классики – ковбойских ботинок, обуви со шнуровками и на платформе.

Украинская стилистка, ведущая блог о моде, отметила, что эффектная обувь всегда выведет даже самый простой образ на новый уровень.

"Поэтому если у вас уже есть теплая, удобная зимняя обувь, то обязательно добавляем трендовые модели для интересных сочетаний. В карусели собрала горячие пары, которые легко вписать в любой гардероб", – отметила стилистка.

Сапоги чулки хорошо сочетаются с платьями, жакетами и элегантными пальто.



Трендовые сапоги зимы 2023 / Фото с Instagram

Сапоги slouchy способны добавить вашему образу особой изюминки.



Трендовые сапоги зимы 2023 / Фото с Instagram

Массивная обувь все еще не сдает свои позиции, поэтому смело делайте ставку именно на такие сапоги.

Трендовые сапоги зимы 2023 / Фото с Instagram

Принтованные сапоги – вариант для смелых девушек, поэтому будьте с анималистической обувью особенно осторожны.



Трендовые сапоги зимы 2023 / Фото с Instagram

Ботильоны – удачная обувь для ваших стильных образов. Дополняйте ботильонами брюки, джинсы клеш и элегантные пальто.



Трендовые сапоги зимы 2023 / Фото с Instagram

Сапогами до колена дополняйте свои романтические образы, состоящие из платьев и юбок.



Трендовые сапоги зимы 2023 / Фото с Instagram

Обувь на платформе – хороший вариант для зимы, поскольку в таких сапогах вам будет удобно и комфортно.



Трендовые сапоги зимы 2023 / Фото с Instagram

Обувь со шнуровками – классика, не оставившая тенденций в этом сезоне. Дополняйте этой обувью базовые джинсы, брюки или лосины.



Трендовые сапоги зимы 2023 / Фото с Instagram

Ковбойские сапоги продолжают находиться на пике популярности. Подборы и острый носок позволят этой обуви придать вашему аутфиту особенно стильный вид.



Трендовые сапоги зимы 2023 / Фото с Instagram