За инстаграммой-страницей Андре Тана следят в сети тысячи модниц. Свой профиль модельер использует для того, чтобы делиться с модными советами.

Читайте также Пуховик, трикотажный костюм и кожаные штаны: 5 главных покупок января

Андре Тан выделил пять самых главных вещей, которые будут в моде в 2023 году. Модельер отметил, что в 2023 году в моде будет царить разнообразие: от классического нюда до ярких, соблазнительных и многослойных образов.

Так что дизайнер решил пройтись самыми ожидаемыми тенденциями, чтобы девушки с начала года знали, чем пополнить свой гардероб.

Шубы

Главный тренд зимы – это шуба из искусственного меха. В моде будут как классические варианты под натуральный мех, так и цветные модели в стиле оверсайза. Так что этот тренд на любой вкус и цвет!



Трендовые вещи на 2023 год / Фото с Instagram Андре Тана

Джинсовая классика

"Деним не покидает пьедестал трендов уже несколько лет. И в ближайшее время явно не намерен сдавать своих позиций. В этом сезоне джинс будет очень популярен – мы будем носить не только классику, но и вываренную, умышленно состаренную джинсу", – добавил дизайнер.



Трендовые вещи на 2023 год / Фото с Instagram Андре Тана

Маскулинность

"Хорошие новости для тех, кто давно хотел отобрать ту самую рубашку у своего парня или мужа. В этом году стоит обратить внимание на мужские вещи. оскорбления", – заявил Андре Тан.



Трендовые вещи на 2023 год / Фото с Instagram Андре Тана

Кожа

Кожаные образы были актуальны и в предыдущем году, но популярность на них будет только набирать обороты. Кожа еще долго будет в тренде, так что доставайте все ваши косухи и кожаные штаны (только помните, что уместнее будет выбирать оверсайз модели).



Трендовые вещи на 2023 год / Фото с Instagram Андре Тана

Корсеты

Подчеркнуть талию и формы помогут корсеты. Они сделают фигуру более утонченной, а образ немного дерзким. Корсеты уместно одевать на платья или рубашки, а также на обнаженное тело – корсеты в белье остаются на пике популярности, поэтому присмотритесь к ним, если у вас еще нет такого в гардеробе.



Трендовые вещи на 2023 год / Фото с Instagram Андре Тана