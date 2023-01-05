Январь подарит нам немало снежных и холодных дней, поэтому пора составлять список самых популярных вещей, пишет 24 канал.

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Модные инфлюэнсеры уже успели продемонстрировать нам интересные вещи, поэтому мы выделили самые актуальные единицы, которые довершат любой зимний аутфит.

Пуховик

И хотя мода на вещи меняется из сезона в сезон, некоторые наряды остаются неизменными. Свою актуальность этой зимой не теряет базовый пуховик нейтрального цвета, который вы сможете совмещать с любым низом – от лосин, джинсов до трикотажных штанов.

Трикотажный костюм

Трикотажный костюм зимой занимает ведущее место в нашем гардеробе. Делайте ставку на базовые костюмы, состоящие из свитера и брюк, или на более интересные варианты – свитер с юбкой макси или костюм, состоящий из жилитки вместо свитера.

Кожаные штаны

Стильные кожаные брюки этой зимой просто must have в гардеробе каждой девушки. Масс-маркеты предлагают немалый выбор брюк из экокожи разных фасонов, цветов и кроя, поэтому выбрать вам будет из чего.

Меховые наушники

Пушистые наушники – самый модный аксессуар сезона. Широкую популярность меховые наушники получили благодаря модницам, которые активно носят их, стилизуя с дубленками, шубами и пальто.

Утепленное зимнее пальто

Зима в Украине становится все теплее, так что можете смело делать ставку на пальто, которые прекрасно дополнят ваши штанные костюмы, платья и юбки в сочетании с блузами или лонгсливами.