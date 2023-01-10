Новенька пара взуття ніколи не буде зайвою у жіночому гардеробі. Дизайнери представили чимало стильних чобіт, якими ви зможете доповнити базові чи елегантні аутфіти.
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Подіуми захопили ботфорти та максимально високі чоботи. Ностальгія за нульовими повернула тренди на чоботи-панчохи, мішкуваті моделі та вініл. Не обійшлося і без класики – ковбойських черевиків, взуття зі шнурівками та на платформі.
Українська стилістка, яка веде блог про моду зазначила, що ефектне взуття завжди виведе навіть найпростіший образ на новий рівень.
"Тому, якщо у вас уже є тепле, зручне зимове взуття, то обов’язково додаємо трендові моделі для цікавих поєднань. В каруселі зібрала гарячі пари, які легко вписати у будь-який гардероб", – зазначила стилістка.
Чоботи панчохи добре поєднуються з сукнями, жакетами та елегантними пальтами.
Трендові чоботи зими 2023 / Фото з Instagram
Чоботи slouchy здатні додати вашому образу особливої родзинки.
Трендові чоботи зими 2023 / Фото з Instagram
Масивне взуття все ще не здає своїх позицій, тому сміливо робіть ставку саме на такі чоботи.
Трендові чоботи зими 2023 / Фото з Instagram
Принтовані чоботи – варіант для сміливих дівчат, тому будьте з анімалістичним взуттям особливо обережні.
Трендові чоботи зими 2023 / Фото з Instagram
Ботильйони – вдале взуття для ваших стильних образів. Доповнюйте ботильйонами штанні костюми, джинси кльош та елегантні пальта.
Трендові чоботи зими 2023 / Фото з Instagram
Чоботами до коліна доповнюйте свої романтичні образи, що складаються з суконь та спідниць.
Трендові чоботи зими 2023 / Фото з Instagram
Взуття на платформі – гарний варіант для зими, оскільки в таких чоботах вам буде зручно та комфортно.
Трендові чоботи зими 2023 / Фото з Instagram
Взуття зі шнурівками – класика, яка не залишила тенденцій в цьому сезоні. Доповнюйте цим взуттям базові джинси, штани чи лосини.
Трендові чоботи зими 2023 / Фото з Instagram
Ковбойські чоботи продовжують перебувати на піку популярності. Підбори та гострий носок дозвлять цьому взуттю додати вашому аутфіту особливо стильного вигляду.
Трендові чоботи зими 2023 / Фото з Instagram