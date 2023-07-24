Примечательно, что в моду возвращается танкетка. Среди других интересных нарядов – сетка, тонкие завязки и ретро-кроссовки.

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Босоножки на завязках

Завязки, охватывающие лодыжку и доходящие до верха колена любят все инфлюэнсеры. Они отлично смотрятся в паре с короткими платьями, шортами и юбками.

Балетки

Эта обувь стала одной из самых популярных в весенне-летнем сезоне. Модницы продолжают ее носить, впрочем, выбирают на лето сетчатые варианты. В них удобно находиться в жаркую пору.

Сандалии на завязках

Кроме босоножек на каблуке, в моде также остаются сандалии на плоской подошве. Инфлюэнсеры очень полюбили ультратонкие завязки и минималистичные сандалии в классических цветах.

Балетки балерины

В последнее время ярые модницы представляют образы с балетками, напоминающими пуанты балерины. Их особенная деталь – атласная лента делает ножку стройной и деликатной. На себе эту модель балеток примеряла Эмили Синдлев.

Винтажные кроссовки

Знаменитые кроссовки Adidas Sambа завоевали такую популярность, что теперь трудно представить образ модниц без винтажных кроссовок. Девушки делают ставку на цвет, поэтому выбирайте для себя кроссовки, которые лучше всего будут импонировать к вашему стилю.

Вьетнамки

Базовые белые, черные или молочные вьетнамки – идеальная обувь, которая подойдет к любому летнему наряду.