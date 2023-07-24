Впервые о понятии капсульного гардероба стало известно в 1970-х годах. О нем впервые заговорила владелица магазина в Лондоне. Она заметила, что ее клиенты покупают много одежды, но она совсем не рифмуется с другими элементами гардероба. Это приводило к тому, что вещь служила не больше сезона.

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Тогда Сьюзи Фо решила помочь женщинам и создала более дорогие, но гораздо более качественные вещи, универсальные и вневременные модели, которые будут оставаться в моде независимо от тенденций.

Коллекция состояла из семи ключевых предметов гардероба: боди, юбки, жакета, платья, чегото кожаного, белой рубашки и кашемирового джемпера. Эти вещи должны были подходить женщинам днем и вечером для похода в офис, для ужина и вечеринки.

Идея капсульного гардероба довольно проста – сосредоточьтесь на качестве и функциональности одежды, при этом уменьшив ее количество.

Рубашка свободного кроя

В этом году белые сорочки впервые в истории получили конкуренцию. На первый план вышли голубые рубашки. Носите их летом с бра или майкой или застегивайте на пуговицы и сочетайте с брюками, джинсами или шортами.



Капсульный гардероб на лето / Фото с Instagram

Черное платье

Благодаря разнообразию платьев, теперь не обязательно держаться за маленькое черное платье. Напротив, тенденция на длину макси позволяет выбрать именно такое платье.



Капсульный гардероб на лето / Фото с Instagram

Льняные шорты

Лен – лучший материал, который только может быть в жаркий день. Он обладает терморегуляторными свойствами и хорошо пропускает воздух. Выбирайте себе шорты в приглушенной гамме базовых цветов.



Капсульный гардероб на лето / Фото с Instagram

Жакет оверсайз

Даже летом невозможно вообразить гардероб без жакета. Он отлично сочетается с футболками, майками и топами.



Капсульный гардероб на лето / Фото с Instagram

Белая или черная майка

Судя по образам знаменитостей, самым желанным предметом гардероба летом была белая майка Loewe. Изделие черного или белого – лучшая база на все годы.



Капсульный гардероб на лето / Фото с Instagram

Сплошной купальник

С точки зрения функциональности – сплошной купальник всегда будет в моде, поэтому подходит к любой фигуре.



Капсульный гардероб на лето / Фото с Instagram

Базовые джинсы

В выборе кройки и цвета джинсов выбирайте то, что вам больше всего подходит. Лучше всего, если это будут голубые mom-джинсы, подходящие под любую одежду.



Капсульный гардероб на лето / Фото с Instagram

Вещи в полоску

Бретонская полоска может присутствовать на футболке, лонгсливе, тонком кардигане, кроптопе или трикотажном жилете.



Капсульный гардероб на лето / Фото с Instagram