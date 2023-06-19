Чтобы не выглядеть старомодно, вам стоит этим летом избавиться от гардероба от нескольких платьев, пишет 24 Канал.
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Стилисты уже многое рассказали о трендовых платьях на лето, поэтому вам точно будет из чего выбрать. А вот от платьев, которые были модными когда-то – лучше избавиться.
Платье с пышной юбкой
Такой фасон платья был в моде очень давно. Кажется, он точно должен был покинуть наши гардеробы, но иногда такие платья все же встречаются. В глаза бросается не только устаревшая модель платья, но иногда резкие принты, которые уже давно не используются в модной индустрии. Таким платьям однозначно не место в вашем гардеробе!
Антитрендовые платья лета 2023 / Фото из Pinterest
Платье с баской
Если вы не хотите показать всем, что застряли в 2010 году, попытайтесь отказаться от такого платья. Сейчас они совсем неактуальны и абсолютно непривлекательны. Вы точно найдете для себя достойную альтернативу среди всего разнообразия платьев, а от платья с баской лучше удержаться.
Антитрендовые платья лета 2023 / Фото из Pinterest
Платье-рубашка
В этом случае следует помнить, что платье-рубашка может быть модным и трендовым только когда оно из денима. Все остальные варианты сразу отбрасывайте, поскольку с модой такие платья не имеют ничего общего.
Антитрендовые платья лета 2023 / Фото из Pinterest