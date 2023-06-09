Наряд, уже ставший антитрендовым, способен быстро испортить ваш образ, пишет 24 Канал. Вместе с тем они сведут все ваши старания к нулю, поскольку могут очень легко сделать образ дешевым.

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Помните, что как бы вы ни любили свой наряд, со временем с ним нужно распрощаться, поскольку он выходит из трендов. Откажитесь от неактуального наряда в пользу того, что сейчас на пике популярности.

Брюки с лампасами

Такие штаны и шорты с юбками тоже уже отслужили свое. Если вы наденете изделия с лампасами, то сразу продемонстрируете обществу свой дурной вкус. Лучше делайте ставку на штаны палаццо, минималистичные джинсовые юбки и однотонные шорты из костюмной ткани.



Антитренды лета 2023 / Фото из Pinterest

Футболки с рюкзаками

Этот микротренд был очень популярен несколько сезонов назад, но не надо думать, что он все еще вернется на модную арену. Такие футболки буквально через несколько месяцев после основного пика потеряли свою актуальность и уже безнадежно вышли из моды.



Антитренды лета 2023 / Фото из Pinterest

Вьетнамки на плоской подошве

Что касается вьетнамок, то они в этом году в моде, впрочем, есть одно значительное "но". Популярными считаются вьетнамки на платформе или небольшом каблуке, а вот базовые вьетнамки, которые мы часто выбираем на пляж, категорически не стоит добавлять в городские образы, чтобы не испортить себе образ.



Антитренды лета 2023 / Фото из Pinterest