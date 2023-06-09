Вбрання, яке вже стало антитрендовим здатне швидко зіпсувати ваш образ, пише 24 Канал. Разом із тим вони зведуть всі ваші старання нанівець, оскільки можуть дуже легко зробити образ дешевим.

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Пам’ятайте, що як би ви не любили своє вбрання, з часом з ним треба розпрощатися, оскільки воно виходить з трендів. Відмовтеся від неактуального вбрання на користь того, що зараз є на піку популярності.

Штани з лампасами

Такі штани та й шорти зі спідницями також вже відслужили своє. Якщо ви одягнете вироби з лампасами, то одразу продемонструєте суспільству свій поганий смак. Краще робіть ставку на штани палаццо, мінімалістичні джинсові спідниці та однотонні шорти з костюмної тканини.



Антитренди літа 2023 / Фото з Pinterest

Футболки з наплічниками

Цей мікротренд був надзвичайно популярним кілька сезонів тому, але не треба думати, що він все ще повернеться на модну арену. Такі футболки буквально через кілька місяців після основного піку втратили свою актуальність та вже безнадійно вийшли з моди.



Антитренди літа 2023 / Фото з Pinterest

В’єтнамки на плоскій підошві

Щодо в’єтнамок, то вони цього року в моді, втім є одне значне "але". Популярними вважаються в’єтнамки на платформі чи невеличких підборах, а от базові в’єтнамки, які ми часто обираємо на пляж, категорично не варто додавати до міських образів, щоб не зіпсувати собі образ.



Антитренди літа 2023 / Фото з Pinterest