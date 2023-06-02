Якщо у вашому гардеробі є брендові сумки, то радимо вам здійснити певну ревізію та позбутися від аксесуарів, які вважаються антитрендовими, пише 24 Канал.

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З цими сумками варто розпрощатися, навіть якщо ви їх сильно любите. Мода постійно міняється, тож те, що було в тренді раніше зараз вже втратило свою актуальність.

Jacquemus

Пік популярності цієї сумки вже давно минув. Вона трималася на модному Олімпі кілька років тому та довершувала всі образи світових інлюенсерів. Зараз чимало модниць вважають цю модель антитрендовою, тож довершують свої аутфіти іншими сумками.



Антитрендові сумки 2023 року / Фото з Pinterest

Marc Jacobs

Окрім того, що ця модель також вже давно втратила свою популярність, з нею найчастіше трапляється інша біда. Багато інтернет-магазинів продають дешеві підробки, що автоматично знецінює цю сумку.



Антитрендові сумки 2023 року / Фото з Pinterest

Pinko

Сумки від італійського бренду були доволі популярними 10 років тому. Тоді тільки починаючі інфлюенсери доповнювали такими сумками свої образи та вражали підписників відчуттям смаку. Зараз ця сумка вважається антитрендом.



Антитрендові сумки 2023 року / Фото з Pinterest

Dior

Ця сумка є улюбленою моделлю принцеси Діани. Важко сказати, що вона є антитрендовою та демонструє відсутність смаку, але поки що варто уникнути її в довершенні образів. Такі культові сумки не виходять з моди, але пік її популярності вже точно згаснув.



Антитрендові сумки 2023 року / Фото з Pinterest

Gucci

Найчастіше ця модель сумки Gucci найчастіше асоціюється з підробками, тому її краще уникати. Та й загалом, її версія також вже є застарілою.



Антитрендові сумки 2023 року / Фото з Pinterest