Если в вашем гардеробе есть брендовые сумки, то рекомендуем вам совершить определенную ревизию и избавиться от аксессуаров, которые считаются антитрендовыми, пишет 24 Канал.

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С этими сумками следует распрощаться, даже если вы их сильно любите. Мода постоянно меняется, так что то, что было в тренде раньше, сейчас уже утратило свою актуальность.

Jacquemus

Пик популярности этой сумки уже давно истек. Она держалась на модном Олимпе несколько лет назад и завершала все образы мировых инлюэнсеров. Сейчас многие модницы считают эту модель антитрендовой, поэтому довершают свои аутфиты другими сумками.



Антитрендовые сумки 2023 года / Фото из Pinterest

Marc Jacobs

Кроме того, что эта модель тоже уже давно утратила свою популярность, с ней чаще всего встречается другая беда. Многие интернет-магазины продают дешевые подделки, что автоматически обесценивает эту сумку.



Антитрендовые сумки 2023 года / Фото из Pinterest

Pinko

Сумки от итальянского бренда были достаточно популярны 10 лет назад. Тогда только начинающие инфлюэнсеры дополняли такими сумками свои образы и поражали подписчиков чувством вкуса. Сейчас эта сумка считается антитрендом.



Антитрендовые сумки 2023 года / Фото из Pinterest

Dior

Эта сумка является излюбленной моделью принцессы Дианы. Трудно сказать, что она антитрендовая и демонстрирует отсутствие вкуса, но пока стоит избежать ее в довершении образов. Такие культовые сумки не выходят из моды, но пик ее популярности уж точно угас.



Антитрендовые сумки 2023 года / Фото из Pinterest

Gucci

Чаще эта модель сумки Gucci чаще всего ассоциируется с подделками, поэтому ее лучше избегать. Да и вообще, ее версия тоже уже устарела.



Антитрендовые сумки 2023 года / Фото из Pinterest