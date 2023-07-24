Помітно, що в моду повертається танкетка. Серед іншого цікавого вбрання – сітка, тонкі зав’язки та ретро-кросівки.

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Босоніжки на зав’язках

Зав’язки, які охоплюють щиколотку та доходять до верху коліна люблять всі інфлюенсери. Вони чудово виглядають в парі з короткими сукнями, шортами та спідницями.

Балетки

Це взуття стало одним із найпопулярнішим у весняно-літньому сезоні. Модниці продовжують його носити, втім обирають на літо сітчасті варіанти. У них комфортно перебувати в спекотну пору.

Сандалі на зав’язках

Окрім босоніжок на підборах, в моді також залишаються сандалі на плоскій підошві. Інфлюенсери дуже полюбили ультратонкі зав’язки та мінімалістичні сандалі в класичних кольорах.

Балетки балерини

Останнім часом затяті модниці презентують образи із балетками, що нагадують пуанти балерини. Їхня особлива деталь – атласна стрічка робить ніжку стрункою та делікатною. На собі цю модель балеток приміряла Емілі Сіндлев.

Вінтажні кросівки

Славнозвісні кросівки Adidas Sambа завоювали таку популярність, що тепер важко уявити образ модниць без вінтажних кросівок. Дівчата роблять ставку на колір, тож обирайте для себе кросівки, які найкраще імпонуватимуть до вашого стилю.

В’єтнамки

Базові білі, чорні чи молочні в’єтнамки – ідеальне взуття, яке підійде до будь-якого літнього вбрання.