В коллекциях дизайнеров появились варианты одежды в мелкую складку, а также большие фактурные интерпретации. Плиссировка теперь украшает не только женские юбки, но и полупрозрачные топы, брюки и кожаные изделия.

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Советуем обратить особое внимание на юбки, ведь именно на них сделан основной акцент в плиссировании. Инфлюэнсер Гейли Бибер недавно подняла выход в мини-юбку с плиссированием, которую соединила с жилеткой, черным пальто и лоферами.

Бренд Christian Dior сделал ставку на школьную юбку в складку в бежевой цветовой гамме, которую предлагают носить с большой белой рубашкой и сапогами с белыми носками.

Другие бренды представили асимметричную версию из лакированной кожи, которая придает образу немного дерзости. Также такие юбки можно совмещать с деловыми жакетами. Выглядит такая стилизация очень модно.

Добавим, что плиссирование в 2023 году будет везде. Выбирайте не только юбки в складку, но и брюки из плиссированной ткани. Такие изделия несколько для нас необычны, но они точно придадут вашему аутфиту нетривиальности и особую изюминку.

Кроме того, не забывайте о платьях разных длин – от мини до макси, которые также будут актуальны в новом сезоне.

Плиссирование – тренд весны / Фото с Vogue

Плиссирование – тренд весны / Фото с Vogue

Плиссирование – тренд весны / Фото с Vogue



Плиссирование – тренд весны / Фото с Vogue



Плиссирование – тренд весны / Фото с Vogue