У колекціях дизайнерів з’явилися варіанти одягу в дрібну складку, а також великі фактурні інтерпретації. Плісирування тепер прикрашає не лише жіночі спідниці, але й напівпрозорі топи, штанні костюми та вироби зі шкіри.

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Радимо вам звернути особливу увагу на спідниці, адже саме на них зроблений основний акцент у плісируванні. Інфлюенсерка Гейлі Бібер нещодавно здійнила вихід у мініспідниці з плісируванням, яку поєднала з жилеткою, чорним пальто та лоферами.

Бренд Christian Dior зробив ставку на шкільну спідницю у складку в бежевій кольоровій гамі, яку пропонують носити з об'ємною білою сорочкою та чоботами з білими шкарпетками.

Інші бренди представили асиметричну версію з лакованої шкіри, яка додає образу трохи зухвалості. Також такі спідниці можна поєднувати з діловими жакетами. Виглядає така стилізація дуже модно.

Додамо, що плісирування у 2023 році буде скрізь. Обирайте не лише спідниці в складку, але й штани з плісованої тканини. Такі вироби дещо для нас незвичні, але вони точно додадуть вашому аутфіту нетривіальності та особливої родзинки.

Окрім того, не забувайте про сукні різних довжин – від міні до максі, які також будуть актуальними в новому сезоні.

Плісирування – тренд весни / Фото з Vogue

Плісирування – тренд весни / Фото з Vogue

Плісирування – тренд весни / Фото з Vogue



Плісирування – тренд весни / Фото з Vogue



Плісирування – тренд весни / Фото з Vogue