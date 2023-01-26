Однією зі знаменитих кіногероїнь є Керрі Бредшоу з серіалу "Секс і місто", яка часто носила вироби з квітами у середині нульових. Найбільше нам запам’яталася її вінтажна біла сукня із золотим гібіскусом на плечі, яку раніше одягала Вінті Хюстон у 1987 році.

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Її сукня стала настільки впізнаваною у серіалі, що знайшла своє прочитання у продовженні історії "І просто так". Такі габаритні квіти – варіант для сміливих дівчат та якихось особливих виходів.



Квіти – головний аксесуар 2023 року / Фото з Vogue

На червону доріжку "Золотого глобуса" 10 січня чимало знаменитостей прийшли із сукнями з квітковими аплікаторами. Дженні Слейт приміряла зелену сукню з шовку від Rodarte з квіткою по центру декольте.

Квіти – головний аксесуар 2023 року / Фото з Vogue

Ірано-американська акторка Сепіде Моафі доповнила чорну сукню габаритною червоною квіткою, яку використала як як засіб політичної заяви, щоб представити розквіт нового Ірану після нещодавньої хвилі протестів і вшанувати мучеників руху. На пелюстках квітки були написані імена чотирьох страчених у зв'язку з протестами #MahsaAmini.



Квіти – головний аксесуар 2023 року / Фото з Vogue

Зірка серіалу "Дім Драконів" Емма Д'Арсі одягнула чорний панк-комплект від Acne Studios, який складався з великого блейзера з чорною трояндою на лацкані та рукавичок у відтінку фіалки.



Квіти – головний аксесуар 2023 року / Фото з Vogue

Дженніфер Лопес теж не обійшла стороною цей тренд, тож приміряла рожеву сукню з трьома трояндами на комірці від відомої польської дизайнерки Магдалени Бутрим.



Квіти – головний аксесуар 2023 року / Фото з Vogue