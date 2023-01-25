В ефектні добірці Андре Тан розповів про вбрання, яке варто додати до свого гардероба у 2023 році. Кожна дівчина хоче виглядати стильно і модно. А для того, щоб мати завжди бездоганний вигляд, варто дбати не лише про зовнішність, але й звертати увагу на трендові речі, які можуть стати головною родзинкою образу.

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До другої частини трендових речей від Андре Тана увійшло 5 речей, які користуватимуться особливою популярністю в наступних сезонах.

Проста біла майка



"Культовою річчю моди 2023 стане проста біла майка-алкоголічка. Носити її можна на голе тіло з будь-яким низом – зі спідницею чи штанами або в найпростішій, але безпрограшній комбінації – з улюбленими джинсами", – зазначив Андре Тан.



Тренди 2023 року / Фото з інстаграму Андре Тана

Паєтки



Паєтки залишаються у тренді в 2023 році, тому сміливо купуйте сукні актуального відтінку. Андре Тан радить звернути увагу на ніжно-блакитні та лазурні кольори та носити їх з трендовими ботфортами та оверсайз шубами.



Тренди 2023 року / Фото з інстаграму Андре Тана



Широкі штани



"Must-have в будь-чийому гардеробі, який вам потрібен вже зараз – широкі штани та джинси. Носити їх краще з обтислим верхом, наприклад, з боді, кроп-сорочками, светрами або, якщо хочеться чогось яскравішого – із сексуальними корсетами та бра", – заявив дизайнер.



Тренди 2023 року / Фото з інстаграму Андре Тана



Волани та буфи



Стильне рішення на весну-літо 2023 – це одяг з воланами та буфами. Сукні, блузи, пальта – шукайте те, що вам до душі. Придбати річ з цікавим елементом на весну особливо радить Андре Тан. Він додав, що цей тренд про легкість, ніжність, витонченість і стиль.



Тренди 2023 року / Фото з інстаграму Андре Тана



Оверсайз-бомбери



"Цього року будуть у тренді подовжені моделі бомберів, а також варіанти із незвичних тканин, прикрашені вишивками та іншим декором. Вони будуть вкрай популярними, тож починайте шукати бомбери на весну вже зараз", – додав Андре Тан.



Тренди 2023 року / Фото з інстаграму Андре Тана