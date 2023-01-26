Одной из знаменитых киногероинь является Кэрри Брэдшоу из сериала "Секс и город", часто носившая изделия с цветами в середине нулевых. Больше всего нам запомнилось ее винтажное белое платье с золотым гибискусом на плече, которое раньше одевала Винти Хюстон в 1987 году.

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Ее платье стало настолько узнаваемым в сериале, что нашла свое прочтение в продолжении истории "И просто так". Такие габаритные цветы – вариант для смелых девушек и каких-то особых выходов.



Цветы – главный аксессуар 2023 года / Фото с Vogue

На красную дорожку "Золотого глобуса" 10 января многие знаменитости пришли с платьями с цветочными аппликаторами. Дженни Слэйт примерила зеленое платье из шелка от Rodarte с цветком по центру декольте.

Цветы – главный аксессуар 2023 года / Фото с Vogue

Ирано-американская актриса Сепиде Моафи дополнила черное платье габаритным красным цветком, который использовал как средство политического заявления, чтобы представить расцвет нового Ирана после недавней волны протестов и почтить мучеников движения. На лепестках цветка были написаны имена четырех казненных в связи с протестами #MahsaAmini.



Цветы – главный аксессуар 2023 года / Фото с Vogue

Звезда сериала "Дом Драконов" Эмма Д'Арси надела черный панк-комплект от Acne Studios, состоявший из большого блейзера с черной розой на лацкане и перчаток в оттенке фиалки.



Цветы – главный аксессуар 2023 года / Фото с Vogue

Дженнифер Лопес тоже не обошла стороной этот тренд, так что примерила розовое платье с тремя розами на ячейке от известной польской дизайнера Магдалены Бутрим.



Цветы – главный аксессуар 2023 года / Фото с Vogue