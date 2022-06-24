С начала полномасштабного вторжения России в Украину, отечественные звезды активизировались и всячески помогают нашей стране одержать победу. Известные певицы собирают деньги на благотворительных концертах, а телеведущие стали волонтерами.

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Тина Кароль, Катя Осадчая, Джамала, Леся Никитюк, Маша Ефросинина и многие другие звезды рассказывают своей многотысячной аудитории об ужасной войне, а вместе с тем помогают пострадавшим от нее в Украине.

С первых дней войны символические для Украины цвета – синий и желтый – стали самыми популярными не только в нашей стране, но и во всем мире. И если гости Каннского кинофестиваля одевают на красные дорожки роскошные платья и аксессуары в сине-желтых цветах, то для украинцев вещи в цветах флага стали обычными нарядами.

В гардеробе каждой патриотки найдутся вещи в синем и желтом цвете, которые во время войны стали для нас очень символическими. Так, отправляясь за границу, или находясь у себя дома, известные украинские исполнительницы и ведущие примеряют на себе вещи в цветах национального флага, от которого перехватывает дух.

Это могут быть праздничные вышиванки, костюмы, шарфы, футболки, обувь и даже серьги в виде кистей калины, которые для нас очень символичны.

Джамала

Катя Осадчая

Тина Король

Юлия Санина

Потап и Настя Каменских

Леся Никитюк

Светлана Бевза

Алина Байкова

Катя Сильченко