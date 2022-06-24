Від початку повномасштабного вторгення Росії в Україну, вітчизняні зірки активізувалися та всіляко допомагають нашій країні вибороти перемогу. Знамениті співачки збирають гроші на благодійних концертах, а телеведучі стали волонтерами.

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Тіна Кароль, Катя Осадча, Джамала, Леся Нікітюк, Маша Єфросиніна та багато інших зірок розповідають своїй багатотисячній аудиторії про жахливу війну, а разом із тим допомагають тим, хто постраждав від неї в Україні.

З перших днів війни символічні для України кольори – синій та жовтий – стали найпопулярнішими не лише в нашій країні, але й цілому світі. І якщо гості Каннського кінофестивалю одягають на червоні доріжки розкішні сукні та аксесуари в синьо-жовтих кольорах, то для українців речі в кольорах прапора стали повсякденним вбранням.

У гардеробі кожної патріотки знайдуться речі в синьому та жовтому кольорі, які в час війни стали для нас надзвичайно символічними. Так, вирушаючи за кордон, або ж перебуваючи в себе вдома, відомі українські виконавиці та ведучі приміряють на собі речі в кольорах національного стяга, від якого перехоплює дух.

Це можуть бути святкові вишиванки, костюми, шарфи, футболки, взуття та навіть сережки у вигляді китиць калини, які для нас є дуже символічними.

Джамала

Катя Осадча

Тіна Кароль

Юлія Саніна

Потап і Настя Каменських

Леся Нікітюк

Світлана Бевза

Аліна Байкова

Катя Сільченко

Маша Єфросиніна