Тина Кароль с первых дней войны неустанно помогает нашей стране. Артистка постоянно ездит по Европе и дает благотворительные концерты. В мае певица отправилась даже в Японию, где выступила перед огромной аудиторией.
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Тина Кароль в Мадриде
Даже во время войны Тина Кароль усердно подходит к выбору своих образов и каждый раз поражает на сцене своими роскошными платьями. На этот раз знаменитость надела роскошное платье с глубоким разрезом на ноге и шлейфом. Желтое платье на плечо дополнено эффектным разрезом в зоне декольте.
Бренд платья неизвестен, впрочем, фасон очень напоминает украинскую марку Lever Couture. Тина Кароль довольно часто одевает кутюрные вещи именно от этого бренда.
Образ знаменитости дополнили минималистические серебристые босоножки и ее фирменная укладка волос, а также насыщенный макияж с акцентом на красных губах.
Тина Кароль спела свою популярную песню, которая сейчас особенно актуальна "Украина – это ты" и песню "Вольная", которую она записала вместе с фронтвуменко группы The Hardkiss Юлией Саниной. В конце благотворительного концерта вместе со всеми другими украинскими артистами исполнительница спела гимн Украины.
Роскошный образ Тины Кароль / Фото с Orest
Роскошный образ Тины Кароль / Фото с Instagram
Роскошный образ Тины Кароль / Фото с Instagram
Как пользователи реагируют на образ певицы:
- "Это непревзойденная красота";
- "Лучший посол. Умный и талантливый, со стилем. Возможность носить такой цвет – это здорово";
- "Платье – это что-то. Тени очень подходит";
- "Тина, вы просто невероятна".
Тина Кароль в платье Lever Couture
Тина Кароль выступила в кутюрном платье на благотворительном концерте / Фото из фейсбука