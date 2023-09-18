Тренчи, которые завоевывают осень 2023: главные тренды

На календаре сентябрь, а значит, пора выбирать стильную верхнюю одежду на прохладные вечера и дождливую погоду. Тренч – один из самых универсальных вариантов, который прекрасно дополнит гардероб любой модницы.

Тренчкот (также тренч) уже несколько сезонов не выходит из моды. Эта модель дождевого плаща отличается не только практичностью, но позволяет создавать неповторимые осенние образы.

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В тренде сейчас классические бежевые и карамельные тренчки, но мировые дизайнеры этим не ограничились. О новых модных дизайнах тренчей из коллекций брендов осень-зима 2022/2023 – далее в материале.

Комбинированные

В этом сезоне мировые бренды не обошли тренд на микс текстур и оттенков. Комбинированные тренчкоты появились в коллекциях таких дизайнеров, как Lemaire и Burberry, и уже успели произвести фурор в мире моды. Так что если вы в поисках оригинального тренча на каждый день, будьте уверены, что сочетание разных цветов, тканей или кожи в верхней одежде станет лучшим решением.



Многие модницы предпочитают оригинальные комбинированные дизайны / Viva Top

Кожаные

Пальма первенства остается за кожаными вещами в сезоне осень-зима 2022/2023. И если кожаным бомбером или курткой уже никого не удивишь, то тренчкот выполненный из экокожи станет стильным дополнением осеннего гардероба. Самые стильные варианты – кожаный тренч Prada лилового цвета и тренчкот оттенка соленая карамель от Gabriela Hearst.



Кожаный тренч – идеален на дождливую погоду / Pexels

Объемные

Свободный крой изделия или объемные рукава являются популярными элементами классического силуэта тренчкота. К тому же с таким вариантом верхней одежды легко создавать многослойность в образе. Новые дизайны объемных тренчей можно найти в коллекциях Rejina Pyo и Sacai. А-силуэт в таких изделиях выглядит особенно потрясающе.



Разместите изюминку в свой гардероб в виде объемного тренчкота / Pexels

Деконструкция

Небанальные дизайны тренчкотов заполонили подиумы сезона осень-зима 2022/2023. Асимметричный крой, отсутствие рукавов или открытые стороны – дизайнеры в этом году предпочли эксперименты, чтобы удовлетворить самых взыскательных и смелых модниц. Если вы хотите разбавить осенний гардероб чем-то экстравагантным, но практичным и стильным, коллекции Alexander McQueen и Coperni созданы для вас. Тем более, можно не добавлять аксессуаров в образ, ведь такой оригинальный тренч соберет на себе все взгляды прохожих!



Лакированный тренч – must-have в этом сезоне / Pexels

Автор: Анастасия Доскоч